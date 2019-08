Osaka was plezier in tennis volledig kwijt: ‘Het waren hele zware maanden’

De ene Tim verpest het feestje van de andere Tim

31 juli VLISSINGEN - De vijfde eindzege in het Koole Sport Stratenloopcircuit kon Tim Pleijte woensdagavond tijdens de Boulevardloop niet meer ontgaan. Met zijn puntentotaal van 1999, dat hij vorige week in Burgh-Haamstede bereikte, was die buit al binnen. Maar afsluiten met nog een wedstrijdzege was hem in Vlissingen niet gegeven. De tien jaar jongere Tim van den Broeke was namelijk de snelste, in 23 minuten en 4 seconden, met Tim Pleijte op slechts zes seconden achterstand.