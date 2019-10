Osaka voortvarend van start in WTA Finals

EERSTE KLASSE C/VIDEO Kloetinge vermorzelt concurrent en is weer koploper

26 oktober KLOETINGE – In de eerste klasse C heeft Kloetinge de koppositie teruggepakt. De ploeg van trainer Marcel Lourens, tot zaterdag tweede, was in eigen huis veel te sterk voor het nog foutloze Nieuw-Lekkerland: 4-0.