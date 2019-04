Osaka trekt zich terug, Bertens wacht mogelijk Kontaveit

Van Grimberghe tekent bij Philippine, voorzitter wordt zijn assistent

15:52 PHILIPPINE - Carlo van Grimberghe is met ingang van komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van voetbalvereniging Philippine. De oefenmeester komt over van zondag-vierdeklasser Steen, waar hij in januari van dit jaar de taken van de vertrokken Luc Audenaert overnam. Bij Philippine wordt hij de opvolger van John Karelse, die als interim-trainer werd aangesteld nadat Tom Nieuwelink was opgestapt. Carlo van Grimberghe heeft voor twee jaar getekend.