Osaka treft Svitolina in kwartfinale Melbourne

Laurens van Lieren wil weer terug in de spotlights

20 januari NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Laurens van Lieren uit Werkendam is een bekende in de mondiale dressuursport. De in Schore geboren ruiter was zowel met het Nederlands landenteam als individueel met diverse Grand Prix-paarden succesvol op NK's, EK's en WK's. Tegenwoordig is Van Lierens optreden op het wereldpodium beperkt tot NOS-commentator bij de paardensport.