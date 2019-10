Osaka ten koste van titelhoudster Wozniacki door naar finale in Peking

Osaka neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de Australische Ashleigh Barty, die eerder op de dag Kiki Bertens in een spannende partij de baas was (6-3 3-6 7-6 (7)).



Voor de sterk serverende Osaka, die de hele partij geen servicebreak toestond, was het al haar negende zege op een rij. Vorige maand schreef ze in eigen land het WTA-toernooi van Osaka op haar naam. Ze heeft zich al geplaatst voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat eind deze maand begint.



Osaka en Barty troffen elkaar dit seizoen nog niet eerder. Barty won twee van de drie onderlinge duels, waaronder de laatste vorig jaar in Nottingham.