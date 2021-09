Osaka slaat uitgesteld toernooi Indian Wells over

Osaka (23) had begin deze maand na haar uitschakeling in de derde ronde van de US Open al aangekondigd een pauze te nemen. ,,Ik weet echt niet wanneer ik mijn volgende wedstrijd zal spelen”, zei de Japanse in New York in tranen. ,,Ik denk dat het het beste is dat ik een pauze neem. Als ik een wedstrijd win, ben ik niet eens gelukkig. Het voelt dan eerder als een opluchting. En als ik verlies, ben ik erg droevig. Dat is niet meer normaal.”