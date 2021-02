Osaka overleeft matchpoints en bereikt kwartfinales

VIDEO Oud-doel­man van Hoek bouwt in Canada (weer) een nieuw bestaan op, natuurlijk met voetbal

13 februari VANCOUVER - Jorg van Nieuwenhuijzen (42) was prof bij RBC, Excelsior en Heracles. De Thoolse doelman speelde daarna voor de amateurs van Hoek en FC Lienden, sloot zijn carrière in 2013 af en vertrok niet veel later naar Canada. Na zijn jaren in Toronto woont hij nu in Vancouver. Ook daar speelt voetbal nog altijd een voorname rol in zijn leven.