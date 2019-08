Osaka naar derde ronde, Petkovic schakelt Kvitova uit

US OpenNaomi Osaka heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de US Open. De Japanse titelhoudster, die in de openingsronde nog een driesetter nodig had, voorkwam een stunt van de Poolse Magda Linette: 6-2, 6-4.

Osaka was gewaarschuwd, want Linette schreef afgelopen weekend het WTA-toernooi van The Bronx op haar naam. De nummer 53 van de wereld was al negen partijen op rij ongeslagen. In de tweede set wankelde Osaka even, maar de nummer 1 van de wereld maakte een 3-0-achterstand ongedaan door vijf games op een rij te winnen.

De als zesde geplaatste Petra Kvitová slaagde er niet in de derde ronde te bereiken. De Tsjechische moest met 6-4, 6-4 haar meerdere erkennen in de Duitse Andrea Petkovic. De 29-jarige Kvitová, die liefst 32 onnodige fouten liet noteren, verloor in aanloop naar de US Open ook al vroegtijdig in Cincinnati.

De US Open en Kvitová zijn in het verleden nooit echt een gelukkige combinatie geweest. De tweevoudig grandslamwinnares kwam in New York nooit voorbij de kwartfinales.

Volledig scherm Petra Kvitova. © AP

Volledig scherm Andrea Petkovic. © BSR Agency