Osaka haalt uit naar 'hater' op social media

TOPSCORERS Rik Impens en Steve Schalkwijk blijven elkaar opjagen

11:54 VLISSINGEN - Door zijn drie doelpunten in de eerste twee wedstrijden na de winterstop staat Rik Impens (Hoek) in zijn eentje aan de leiding in het PZC-topscorersklassement. Steve Schalkwijk (Goes) ging als koploper de winterstop in, maar moet nu in de achtervolging.