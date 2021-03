Osaka dendert door en bereikt finale Miami na 23ste zege op rij

Renzo Roemeratoe gaat nu alsnog naar Goes

28 maart GOES - Goes heeft zich versterkt met Renzo Roemeratoe (26). De vleugelverdediger komt over van vierdeklasser Vlissingen. Tegenover de komst van Roemeratoe staat het vertrek van Rico van Nielen (19). De linksback kreeg in eerste instantie een aanbieding van de derdedivisionist, maar de club trok deze onlangs in.