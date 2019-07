Osaka al naar huis na zeperd

Veenstra speelt met ASWH in Burgh-Haamste­de

14:58 VLISSINGEN - Rogier Veenstra is komend seizoen trainer van tweededivisionist ASWH, maar de trainer uit Middelburg speelt al weer snel een wedstrijd in Zeeland. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht, die in de nacompetitie ten koste van FC Lienden naar de tweede divisie promoveerde, treedt op woensdag 24 juli in Burgh-Haamstede aan tegen Al-Fayha.