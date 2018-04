Oranjevrouwen tanken vertrouwen voor topper tegen Ierland

Video Erop of eronder voor Saïd Bouzambou en Permata

15:25 MAKASSAR – Haalt Permata Indah Manokwari de play-offs van de Indonesische zaalvoetbalcompetitie of niet? Vier weken na zijn entree bij de ploeg uit Makassar heeft Vlissinger Saïd Bouzambou er vertouwen in dat het lukt: ,,We hebben genoeg kwaliteit.’’