Oranje-succes in Ziggo Dome: bekijk hier alle samenvattingen van de Dutch Darts Masters

Pattinama-Kerkhove strandt in het zicht van de haven; geen Wimbledon

LONDEN - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd om voor de derde keer op rij het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De dertigjarige Zierikzeese verloor donderdag in de derde en laatste kwalificatieronde van de Amerikaanse Christina McHale.

23 juni