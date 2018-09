Oranje op 2-0 achterstand in Daviscup na ineenstorting Haase

Kyle Doesburg treft oude bekende(n)

14 september GOES - Kyle Doesburg werd afgelopen seizoen met dertien goals topscorer van ASWH. De aanvaller uit Goes had in eerste instantie wel oren naar een langer verblijf bij de club uit Hendrik-Ido-Ambacht, maar besloot toch in te gaan op het aanbod om terug te keren bij Hoek. Zijn oud-ploeggenoten ziet hij echter al snel weer terug, want zaterdag staat Doesburg met Hoek tegenover ASWH.