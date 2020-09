Oranje boven in New York: na De Groot wint ook debutant Schröder bij rolstoeltennis

De Nederlandse rolstoeltennisser Sam Schröder heeft bij zijn debuut op een grandslamtoernooi direct de titel veroverd. De 20-jarige Schröder, die uitkomt in de quad-klasse, versloeg in de finale van de US Open de Australische nummer 1 van de wereld Dylan Alcott met 7-6 (5), 0-6, 6-4.

Schröder, afkomstig uit Limburg, is de mondiale nummer vier. In de quad-klasse hebben de rolstoeltennissers ook een beperking aan de armen of handen. Hierdoor zijn zij beperkt in het voortbewegen van hun rolstoel en het vasthouden van hun racket. Schröder is geboren met het zogenoemde ‘split hand split foot syndroom’. Aan elke hand heeft hij slechts één vinger en aan beide voeten mist hij de hele middenvoet en de middelste drie tenen.

Rolstoeltennisster Diede de Groot won zaterdagavond al voor de derde keer op rij de titel bij de US Open. De als eerste geplaatste De Groot was in de finale de Japanse Yui Kamiji met 6-3, 6-3 de baas.

Ook in 2018 en 2019 greep de 23-jarige De Groot ten koste van haar Aziatische rivale de eindzege in New York. Vorig jaar had de mondiale nummer 1 nog drie sets nodig tegen de nummer twee van de wereld.

Begin dit jaar verloor De Groot op de Australian Open verrassend in de eerste ronde. Kamiji profiteerde daar optimaal van en won het toernooi.

Volledig scherm Sam Schröder. © AFP Volledig scherm Diede de Groot. © AFP