Opvallende sportoutfits: zij gingen Williams voor

Serena Williams verscheen gisteren in een wel heel opvallende outfit op de baan van Roland Garros voor haar partij tegen Kristina Pliskova. De Amerikaanse tenniste in een heuse catsuit . Het maakte de nodige tongen los, maar Williams is zeker niet de eerste sporter die opvalt op het gebied van 'mode'.

Catwoman

De outfit waarin Serena Williams gisteren in verscheen. Een nieuwe trend op de tennisbanen?

Volledig scherm Serena Williams. © Getty Images

Mouwloze Nadal

In een tenniswereld waar degelijkheid troef is, leerden we Rafael Nadal kennen als de Spaanse jongen in een mouwloos shirt en driekwartsbroek. In 2008 leek Nadal zelf klaar te zijn met z'n outfit, maar begin dit jaar bij de Australian Open liet hij zijn spierballen weer zien. De driekwartsbroek bleef echter wel thuis. Roger Federer reageerde op de herintroductie van het mouwloze shirtje: ,,De reden dat ik dit nooit zal dragen is simpel: ik heb niet zulke armen als Nadal."

Volledig scherm Rafael Nadal, zoals de tenniswereld kennis met hem maakte. © REUTERS

Cathy Freeman (2000, Olympische Spelen Sydney)

Cathy Freeman is van origine aboriginal en werd in 2000 op de Olympische Spelen van Sydney hét symbool van verbondenheid tussen blanke Australiërs en de aboriginals. Niet alleen door in een iconisch wit pak grote indruk te maken tijdens de openingsceremonie en de vlam te ontsteken. Ze won ook nog goud op 400 meter. Sowieso reden voor een feestje. Maar met haar speciale pak was ze sowieso goed gemutst.

Muscle Mario

Mario Cipollini baarde met zijn ploeg Saeco veel opzien met verschillende extravagante wieleroutfits. Zo klom de Italiaan eens als tijger en als zebra op de fiets. Toch mag ook onderstaande outfit niet ontbreken in dit lijstje. Spierballentaal van de Italiaanse sprinter.

Gouden Heiden

Eric Heiden baarde in 1980 veel opzien toen de Amerikaanse schaatser in een gouden schaatspak de baan opstapte tijdens de Olympische Spelen in Lake Placid. Een gouden pak maakte nog geen gouden plak, maar dat bleek in Heidens geval wel zo. Hij won alles wat er te winnen viel en ging met vijf keer goud naar huis.

Volledig scherm Eric Heiden in zijn gouden schaatspak. © GPD/AP

Ontembare Leeuwen

Het Kameroens voetbalelftal verscheen in 2001 zonder mouwen in de Confederations Cup. Omdat de Ontembare Leeuwen de Afrika Cup van 2000 wonnen, mochten ze het opnemen tegen Brazilië, Japan en Canada. Het showen van de gespierde armen bleek geen invloed te hebben op de prestaties met de voeten. Na twee nederlagen tegen Brazillië en Japan en een overwinning op Canada was de groepsfase ook de eindhalte.

Volledig scherm Samuel Eto'o in het mouwloze shirt van Kameroen. © AFP

Kunstschaatsen of skeleton?

De Belg Kevin van der Perren kreeg bij de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver de nodige extra aandacht. Niet vanwege zijn prestaties, want bij het kunstschaatsen werd hij zeventiende. Nee, opvallen deed hij door zijn skeletpakje. Zoals gezegd hielp het hem niet bij zijn prestaties. Wellicht had hij het bij skeleton moeten proberen.

Volledig scherm De Belg Kevin van der Perren tijdens de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver. © AFP

Ananasbroek

Een goede broek is het halve werk, zo moet de golfer John Daly denken. Flamboyant. Dat is wellicht de juiste omschrijving voor zijn onderstaande broeken.

Volledig scherm John Daly. © EPA Volledig scherm John Daly. © AP

Snakebite

Last but not least: darter Peter Wright. 'Snakebite', verwijzend naar de slangenkop op de zijkant van zijn hoofd, doet uren over zijn kapsel. Dat niet alleen. Wright toont week na de week de ene na de andere kleurencombinatie. Zijn haarkleur past perfect bij zijn outfit en andersom. Alleen van Wright al zou je een fotoserie kunnen maken met tientallen foto's.