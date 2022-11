Opsteker voor vrouwendarts: extra plek bij WK en meer prijzengeld

TOPSCORERS Spelmaker van Goes is ook topscorer na weer ingestu­deerd succesje

Zijn trainer Dennis de Nooijer loofde zijn aanvoerder Daniel Wissel maandag in de PZC Voetbal Podcast voor zijn voetbalverstand. ,,Wat aan hem kleeft is dat hij makkelijk is in balverlies, maar ik kijk in balbezit. Hij heeft een goede techniek, ziet dingen veel sneller dan anderen en kan mensen vrij voor de goal zetten.’’

21 november