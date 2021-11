Opsteker voor Raymond van Barneveld op weg naar WK darts: ‘Ik ben heel emotioneel’

Verlies ellenlange game met zeven deuces breekt Pattinama-Kerkhove

NANTES - Tennisster Lesley Kerkhove-Pattinama is in de kwartfinale uitgeschakeld in het ITF-toernooi in het Franse Nantes. Ze verloor vrijdag in twee sets van de Française Oceane Dodin: 6-7 3-6.

5 november