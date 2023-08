Opsteker voor Gijs Brouwer in Mexico

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Kan Portugal stunten tegen wereldkam­pi­oen VS?

Waar de Oranje Leeuwinnen tegen dreumes Vietnam aan een puntje voldoende hebben voor de achtste finales moeten wereldkampioen Verenigde Staten en Portugal nog vol aan de bak in het andere duel in Groep E. De VS hebben aan een punt voldoende of zorgt Portugal voor een daverende stunt? Volg de hoogtepunten van het duel hier! Check hier het liveblog van Nederland-Vietnam.