Oppermachtige Nadal door, Monfils klopt Gulbis

Monfils was met 7-6 (2), 6-4 en 6-3 te sterk voor Gulbis. Monfils is als tiende geplaatst, Gulbis wist zich via de kwalificatierondes het toernooi in te spelen. In de eerste set ging het nog gelijk op en wisten beide spelers een breekpunt te verzilveren. De Fransman was in de tiebreak een stuk scherper dan Gulbis en wist die snel te winnen.