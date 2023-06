Opmerkelijke bekentenis Neymar tegen zwangere vriendin: ‘Ik hoop dat jullie me ooit vergeven’

In een opmerkelijke post op Instagram heeft de Braziliaanse topvoetballer Neymar tegenover zijn zwangere vriendin Bruna Biancardi opgebiecht eerder deze maand vreemd te zijn gegaan. De sterspeler van Paris Saint-Germain werd gedwongen tot de bekentenis, nadat de Braziliaanse blogger Fernanda Campos had gezegd dat ze seks had gehad met Neymar.

In de post op Instagram gaat Neymar diep door het stof. Hij benadrukt ook dat hij weet hoeveel schade hij heeft aangericht aan de relatie met zijn vriendin en zijn nog ongeboren kind. ,,Ik hoop dat jullie mij ooit vergeven. Het onrechtvaardige rechtvaardigen was niet nodig. Maar ik heb jullie wél nodig in ons leven.” En, direct tot zijn vriendin: ,,Ik zie hoeveel je onder dit alles lijdt, maar ook hoe graag je toch nog aan mijn zijde wil staan. Net als ik aan jouw zijde wil blijven.”

De zaak kwam eerder deze week aan het licht toen de Braziliaanse blogger Fernanda Campos melding maakte van de ontmoeting op 12 juni met Neymar in Brazilië. Ze trad naar buiten met screenshots van whatsappberichten, naar eigen zeggen omdat ze niet op de hoogte was van de relatie van Neymar met Bruna Biancardi én het feit dat zij zwanger was. Volgens Campos hadden de twee als sinds het WK in Qatar contact.

Onze liefde voor de baby helpt ons hier doorheen. Ik hou van jullie Neymar

Neymar koos er vervolgens bewust voor in het openbaar te reageren. ,,Ik maak elke dag fouten, zowel op als buiten het veld. Maar nu heb ik het helemaal verkeerd gedaan. Ik heb een van de meest bijzondere mensen in mijn leven gekwetst. De vrouw van wie ik droomde, de moeder van mijn aanstaande kind. Ik voel me verplicht me publiekelijk te verantwoorden. Als een privésituatie openbaar geworden is, moeten de excuses ook openbaar gemaakt worden.”

In zin publiekelijke excuuspost zegt Neymar, die in april wereldkundig maakte dat hij voor de tweede keer vader wordt, er alles aan te doen om zijn gezin verder te beschermen. ,,Onze liefde voor de baby helpt ons hier doorheen. Ik hou van jullie.”

Neymar heeft uit een eerdere relatie, met Carolina Dantas, al een zoon, Davi Lucca. Hij is nu 11 jaar oud.

