Opmerkelijk: trainer Vincenzo Montella wil Mario Balotelli te lijf

De aanleiding van de fittie tussen invaller Mario Balotelli en zijn trainer, landgenoot Vincenzo Montella, is niet geheel duidelijk. Frustraties na een eventuele nederlaag konden het niet zijn, want Adana Demispor won het competitieduel met Ümraniyespor in de Turkse Spor Toto Süper Lig met 1-0. Door de zege klom Adana Demispor in de Turkse competitie na vier duels naar de tweede plaats, op één punt van koploper Gaziantep FK.

Mogelijk dat de reservebeurt van Balotelli, die de Russische international Artem Dzyuba voor zich moet dulden in de hiërarchie, hem na de wedstrijd tot enkele verbale stekeligheden verleidde. Daar leek Montella na de wedstrijd in een verklaring wel op te doelen. ,,Ik ga niet veel zeggen over het incident", zei Montella. ,,Het enige dat ik kwijt wil, is dat zijn spel en houding onder mijn eigen verwachtingen liggen. We verwachten gewoon meer van hem. Nu liet ik me na een opmerking meevoeren in mijn adrenaline.”