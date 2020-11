Opmerkelijk incident in Championship bestraft met drie duels schorsing

Ancelotti over duels uitvechten met Maradona: ‘Hij klaagde nooit, ook niet na schoppen’

9:53 Carlo Ancelotti staat als trainer bekend als een gentleman, maar in zijn carrière als voetballer deelde de Italiaan heel wat schoppen uit. Het was volgens hem vaak de enige manier om de woensdag overleden Diego Maradona af te stoppen. De Argentijn beleefde zijn glorieperiode in de Serie A bij Napoli, de club die hij in 1987 en 1990 de Italiaanse titel bezorgde.