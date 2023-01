Ophef over Russische vlag bij partij Oekraïense tennisster tijdens Australian Open: ‘Beschamend’

Baindl was in de eerste ronde te sterk voor Rachimova (7-5, 6-7, 6-3), maar dat was voor Vasyl Myroshnychenko bijzaak. De ambassadeur had zich opgewonden over de vlag die duidelijk zichtbaar in beeld was. ,,Ik veroordeel ten zeerste het openbaar tonen van de Russische vlag tijdens de wedstrijd van de Oekraïense tennisser Kateryna Baindl op de Australian Open vandaag", twitterde hij. ,,Ik roep Tennis Australia op om onmiddellijk haar ‘neutrale vlag-beleid’ af te dwingen.”