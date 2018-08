Opgave tegen Nadal zorgt voor roemloos einde carrière Ferrer

Het betekent een roemloos einde voor de 36-jarige Spanjaard, die na de US Open zou stoppen met professioneel tennis.



,,Ik baal hier vreselijk van'', zei Ferrer na afloop. ,,Ik had een injectie met pijnstillers in mijn kuit, maar het deed nog steeds te veel pijn. Ik heb geprobeerd te spelen, ik wilde zo graag de wedstrijd afmaken, maar het ging niet meer.''



Nadal prees zijn tegenstander, van wie hij in 2013 de finale van Roland Garros won. ,,Het spijt me verschrikkelijk voor hem. Hij is één van mijn beste vrienden op de tour en we hebben samen geweldige momenten meegemaakt. Het is erg triest dat het zo voor hem moet eindigen.''



Nadal is als eerste geplaatst in New York, hij speelde er al dertien keer mee. In 2017 veroverde hij de titel.