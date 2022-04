Openingsbod van bijna vijf miljoen euro op iconisch shirt Diego Maradona

Omgerekend gaat het om 4,8 miljoen euro. Volgens het veilinghuis gaat het om het Argentijnse shirt waarin Maradona in de kwartfinale van het WK twee van zijn meestbesproken treffers maakte, maar zijn familie bestrijdt dat.

‘Pluisje’ scoorde na de rust eerst na een solo vanaf de middenlijn en maakte vervolgens een doelpunt met ‘de hand van God’. Maradona sprong boven de Engelse keeper Peter Shilton uit en tikte de bal met zijn hand in het doel, iets wat de scheidsrechter ontging (2-1). Argentinië stoomde daarna door naar de wereldtitel.

Volgens de familie van Maradona wordt nu het shirt geveild dat Maradona in de eerste helft droeg. De Argentijnse captain zou in de rust van shirt hebben gewisseld. Sotheby’s zegt echter speciale technieken te hebben toegepast om er zeker van te zijn dat het shirt wordt geveild waarin Maradona twee keer scoorde. De Engelse middenvelder Steve Hodge ruilde na de wedstrijd van shirt met Maradona en is sindsdien de eigenaar van het iconische tenue.