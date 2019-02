Opelka verrast Isner in halve finale New York

LIVE LIVE Hulst verwelkomt vandaag duizenden wielerfans bij Vesting­cross

10:00 HULST - Zeeland en met name Hulst is zondag in de ban van de Vestingcross. Duizenden wielerfans komen zich vergapen aan wereldkampioenen als Mathieu van der Poel en Sanne Cant. Onze verslaggever ter plaatse Roeland van Vliet houdt u hier op de hoogte.