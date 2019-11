Opa van Max Verstappen overleden

Het Laatste Woord Bijzonder effectieve invalbeurt voor Julius Bliek

11:00 Na een lange periode zonder speelminuten mocht Julius Bliek zondag zijn trainingspak uitdoen om in te vallen tegen Telstar. Normaal gesproken vinden we de speler van Go Ahead Eagles terug in de verdediging. Voor de verandering werd Bliek in de aanval geposteerd. De invalbeurt duurde maar vijf minuten, maar het effect mocht er zijn.