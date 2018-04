Op last van video-ref: spelers terug uit kleedkamer voor penalty

Pablo De Blasis benutte het buitenkansje en zette zo Mainz, waar Nigel de Jong op de bank zit, op voorsprong. Scheidsrechter Guido Winkmann zag de handsbal van Marc-Oliver Kampf niet, maar de video-ref ontging het niet. Kampf werd overigens in de rust, die werd onderbroken, gewisseld.



De Blasis besliste in de 78ste minuut het duel: 2-0. Dankzij de zege wipt Mainz over Freiburg heen. Freiburg staat 16de en moet zoals het er nu voorstaat promotie/degradatie-playoffs spelen. Mainz is echter ook nog niet veilig, want de ploeg van trainer Sandro Schwarz heeft evenveel punten: 30. Er zijn nog vier speelrondes te gaan in de Bundesliga. Voor Hamburger SV en FC Köln is het moeilijk om aan directe degradatie te ontsnappen.