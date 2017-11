Oostenrijker Thiem boekt eerste zege bij ATP Finals

Thiem brak in de eerste set de service van Carreno twee keer. In de tweede set waren de rollen omgedraaid. In de derde set leverde de vervanger van Nadal meteen zijn eerste servicebeurt in, maar hij kon de opgelopen schade in de zesde game repareren (3-3). In de negende game leverde Carreno opnieuw zijn opslag in en daarna stelde Thiem de zwaarbevochten zege veilig.