Ook Zverev en Murray naar Rotterdam: ‘Trots op beste deelnemersveld ooit’

Australian Open Medvedev geeft Na­dal-beul Tsitsipas pak slaag en staat in tweede Grand Slam-finale

12:40 Daniil Medvedev heeft overtuigend de finale van de Australian Open bereikt. De 25-jarige Rus vernederde de 22-jarige Griek Stefanos Tsitsipas, die in de kwartfinale nog knap had afgerekend met Rafael Nadal, in drie sets: 6-4, 6-2, 7-5. Het is de tweede Grand Slam-finale voor Medvedev na de eindstrijd in 2019 in New York.