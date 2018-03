Ook Wattimena kan Nederlandse eer niet redden op UK Open

NAC Breda ziet het zitten in Jan Paul van Hecke

3 maart GOES - Jan Paul van Hecke (17) mag volgend voetbalseizoen aansluiten bij NAC Breda JO19. Meer dan twee trainingen en een oefenduel had de 17-jarige verdediger van hoofdklasser Goes niet nodig om zich te bewijzen. ,,Het is altijd mijn droom geweest om prof te worden.’’