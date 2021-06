Ook verdediger Diego Llorente van Spaanse EK-ploeg test positief

Shorttrac­kers eren Van Ruijven met plaquette: ‘Het woordje ‘lief’ typeerde Lara het best’

8 juni De shorttrackers van het Nederlands team hebben in het Franse trainingscentrum Font-Romeu een plaquette onthuld ter herinnering aan hun vorig jaar overleden ploeggenote Lara van van Ruijven. Zij overleed vorig jaar zomer op 27-jarige leeftijd na een kort ziekbed, toen de ploeg van bondscoach Jeroen Otter op trainingskamp was in hetzelfde trainingsoord in de Pyreneeën.