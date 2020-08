‘Ook turncoaches Frank Louter en Nico Zijp doen stap terug’

Timo de Jong uit Goes wint in Ossend­recht de allereer­ste officiële corona­koers

9 augustus OSSENDRECHT - De kop is eraf. Op een verrassend mooi, glooiend parkoers ten zuiden van Ossendrecht won Timo de Jong de eerste officiële KNWU-koers in coronatijd. De Zeeuw versloeg in de eindsprint overtuigend zijn medevluchter en provinciegenoot Thijs de Lange.