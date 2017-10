Ook stickers Anne Frank bij Leipzig

VIDEO Award is pleister op de wonde voor Saïd Bouzambou

30 oktober VLISSINGEN - Saïd Bouzambou zal niet heel tevreden terugkijken op afgelopen weekend, ook al was de Vlissinger zelf op zaterdag en zondag in vorm bij Groene Ster en Terneuzen. Bij beide clubs - in de zaal en op het veld - scoorde hij twee keer, maar beide keren was een gelijkspel het resultaat. Misschien bood de award voor Speler van de Week enige troost.