Ook Premier League of Darts avonden in Ahoy afgelast

Sparta verlengt contract met hoofd jeugdoplei­ding Dolf Roks

10:06 ROTTERDAM - Dolf Roks is ook de komende jaren werkzaam voor Sparta. De Rotterdamse club heeft het contract van het hoofd jeugdopleiding verlengd. De uit Zierikzee afkomstige Roks (57) beschikt over een overeenkomst voor onbepaalde tijd en moet voor continuïteit in de organisatie van Sparta blijven zorgen.