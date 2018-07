Ook Nadal zonder setverlies naar tweede week

Na eerdere overwinningen in straight sets tegen Dudi Sela en Mikhail Kukushkin gaat hij net als Federer zonder setverlies de vierde ronde in. De Zwitser kende gisteren geen problemen met de Duitser Jan-Lennard Struff.



De Minaur slaagde er slechts een keer in door de service van Nadal te gaan, in de derde set toen hij al een break achterstand had. Nadal zette door tot een stand van 5-4, waar hij nog een breakpunt te verwerken kreeg. Dit werkte de Spanjaard vakkundig weg om zo een plaats in de vierde ronde veilig te stellen. Hierin gaat hij spelen tegen de winnaar van de partij tussen Jiri Vesely en Fabio Fognini, die het negentiende reekshoofd is in Londen.