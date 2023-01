Ook de nummer 4 van de wereld redt het niet op de Australian Open

Val Milan Vader kost 'm een plek in de top 10

Voor Milan Vader eindigde de Tour Down Under in mineur: de Middelburgse renner van Jumbo-Visma had in de slotetappe uitzicht op een topnotering, maar een valpartij op enkele kilometers van de meet voorkwam dat. Hij finishte nu als 43ste op 1.37 en duikelde in het klassement naar de 25ste plaats.

