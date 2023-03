Ook Botic van de Zandschulp kan niet stunten tegen Andrej Roeblev

Van de Zandschulp, de nummer 33 van de wereld, werd in de eerste set meteen gebroken door de Rus, de nummer zes van de wereld die vorige week in Doha drie matchpoints overleefde tegen Tallon Griekspoor. Ook in de tweede leverde Van de Zandschulp al snel zijn service in, maar bij 4-5 brak hij Roeblev terug en werd het toch weer spannend. In de tiebreak trok de favoriet de partij alsnog naar zich toe.