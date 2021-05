Ook Arantxa Rus snel klaar in Parijs

Jubileume­di­tie van Hardloop3Daagse kan pas in 2022 plaatsvin­den

11:31 MIDDELBURG - De vijfde editie van de Hardloop3Daagse kan dit jaar niet plaatsvinden en wordt daarom verzet naar 2022. Het evenement vond tussen 2016 en 2019 steeds in augustus plaats. Omdat nog onduidelijk is of een dergelijk evenement vanwege de coronapandemie in augustus al plaats kan vinden, is de editie van dit jaar geschrapt.