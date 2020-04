Ook amateurs missen hun sport: ‘Ik mis die zware sprintjes waar ik zo van gruwel’

Frank Goossens, 21 jaar, squasher bij Amsterdamse Squash Rackets Club ASRC:

,,Ik geloof dat sommige voorbijgangers wel even raar opkeken, onlangs in het Amsterdamse Bos. Je hebt daar zo’n klein zandstrandje. En daarin had ik een squashbaan getekend. Stond ik daar, zonder racket en zonder tegenstander als een malle denkbeeldige balletjes te slaan tegen een al even denkbeeldige muur. Niet even, maar uren aan een stuk. Rally’s nabootsen, je energie kwijtraken. Gewoon om weer een beetje die spanning te voelen van een wedstrijd of een training, iets dat onder normale omstandigheden zo vanzelfsprekend is. Zes dagen in de week ben ik dan op de squashbaan te vinden. En dat al tien jaar lang. De beste zijn, het Nederlands Kampioenschap winnen, in het Nederlands team komen; ik heb zoveel dromen! En dat leven heeft nu een compleet andere wending gekregen. Thuiszitten is het devies. En daar hou ik me natuurlijk zoveel mogelijk aan. Maar moeite kost het me wel, ook al besef ik terdege dat mijn ‘leed’ in geen enkele verhouding staat tot dat van de mensen die ziek zijn of die familieleden hebben die getroffen zijn door het corona-virus. Squashen is voor mij gewoon de allermooiste sport die er is. Dat competitieve, dat kapot gaan, de techniek die er bij komt kijken; heerlijk is het. En in plaats daarvan zit ik nu elke avond thuis. En dat is best uit te houden, hoor, mede dankzij de drie gezellige huisgenoten met wie ik samenwoon in de Amsterdamse buurt De Pijp. Toch kan ik niet wachten tot het moment dat ik eindelijk weer op die baan sta. Al was het maar vanwege Marco van Basten, die sinds enige tijd lid is van onze vereniging. Ik had me erop verheugd snel eens tegen hem te spelen. Wat zou het prachtig zijn als dat er nog van komt.”