Oogoperatie voor Zverev

,,Ik heb in het afgelopen jaar veel problemen met mijn ogen gehad, als ik met contactlenzen in speelde", zei Zverev na de nederlaag tegen de Oostenrijker Dominic Thiem gisteren. Zverev heeft last van een afwijking aan het hoornvlies en die wordt erger. De ingreep is volgens de tennisser ‘meer dan een gewone laseroperatie’.



Zverev gaat eerst naar Zuid-Amerika waar hij demonstratiewedstrijden met Federer zal spelen in Chili, Colombia, Mexico en Ecuador.