Ontslag NAC-trainer Brood logisch en verklaarbaar

Van Anrooij begint 2020 ijzersterk

1 januari PÉTANGE – Shirin van Anrooij is 2020 met een klapper begonnen: in het Luxemburgse Pétange won de zeventienjarige Kapelse veldrijdster voor de tweede keer in haar carrière een wedstrijd voor elite-vrouwen. De eerste keer was in 2019 eveneens in Luxemburg.