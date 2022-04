Ontketende Van Duijvenbode naar finale, zegereeks Van Gerwen ten einde

In de kwartfinales imponeerde Van Duijvenbode al door met 6-0 gehakt te maken van de Australiër Simon Whitlock. Dat deed hij tegen Engelsman Smith dus nog eens dunnetjes over. In de finale wacht later op de dag diens landgenoot Ryan Searle. Hij rekende in de halve eindstrijd af met Damon Heta uit Australië: 7-2.



Van Duijvenbode lijkt zijn topvorm van eind 2020 weer te pakken te hebben. ‘Aubergenius’ verraste toen vriend en vijand door de finale te halen van World Grand Prix. Enkele maanden later was hij kwartfinalist op het WK, maar daarna volgde een jaar met mindere prestaties.