Ontketende Gerwyn Price wint opnieuw van Michael van Gerwen en treft in halve finale Danny Noppert

European Darts OpenDanny Noppert heeft zich voor de halve finale van de European Darts Open geplaatst. In Leverkussen was The Freeze te sterk voor Damon Heta: 6-4. De Nederlander treft vanavond Gerwyn Price, die Michael van Gerwen uitschakelde met 6-4. Dirk van Duijvenbode moet eerst de kwartfinale tegen Josh Rock nog zien te overleven voor een plek bij de laatste vier.

Noppert schakelde eerder in het toernooi met Premier League-speler Chris Dobey (6-2) en de geroutineerde Dave Chisnall (6-1) niet de minste namen uit. De nummer acht van de wereld kwam tegen Heta niet vlijmscherp uit de startblokken en verloor de openingsleg die hij zelf mocht beginnen. Noppert stelde echter snel orde op zaken door meteen de break terug te plaatsen en de derde leg vervolgens uit te gooien met tops-tops.

Noppert was nog niet klaar met het gooien van knappe finishes, want ook de tweede break was een feit toen hij 164 van het bord af gooide. De 32-jarige Fries verzilverde de break en liep zelfs uit naar 4-1, maar toen werd ook Heta wakker. De 35-jarige Australiër kwam terug tot 4-3, al verzuimde hij daarna om de stand helemaal gelijk te trekken. In een zeer slechte achtste leg, van beide mannen, maakte Noppert er na veel gemiste dubbels alsnog 5-3 van.

Noppert leverde zijn eigen leg daarna (weer) in. Heta deed echter hetzelfde en dus stond er na 25 minuten darten 6-4 op het scorebord. Onze landgenoot bleef uiteindelijk hangen op een gemiddelde van minder dan 90.00 per drie gegooide pijlen. Hij liet in zijn kwartfinale één 180'er noteren.

,,Ik dacht het binnen te hebben, maar hij kwam sterk terug. Aan het einde was ik denk te nerveus om de zege over de streep te trekken, maar gelukkig is het wel gelukt”, aldus Noppert, die het niet per se eens is met de suggestie dat het veel beter moet als hij straks in de halve finale tegen Gerwyn Price of Michael van Gerwen staat. ,,Damon is net als hen een goede speler. Hier staan alleen maar goede spelers.”

Van Gerwen in kwartfinale uitgeschakeld

Van Gerwen had in de middag afgerekend al met 6-2 overtuigend afgerekend met Dimitri van den Bergh en stond nu tegenover Price. De ontmoeting was een herhaling van de Premier League-finale van afgelopen donderdag. De Welshman was toen met 6-1 te sterk voor Mighty Mike.

De ‘kale sloopkogel uit Vlijmen’ had zich duidelijk voorgenomen om niet twee keer in een week te verliezen van zijn rivaal. Binnen de kortste keren stond Van Gerwen met 2-0, maar Price maakte er minimaal net zo snel weer 2-2 van. Price bleef goed gooien en plaatste er direct nóg een break achteraan. Een 10-darter betekende zelfs de 4-2 voor de nummer vier van de wereld.

MvG liet zich echter niet kennen en kwam middels een 132-finish (bullseye, bullseye, D16) terug tot 4-3. Price deelde echter geen cadeautjes meer uit en trok de wedstrijd met 6-4 en een gemiddelde van meer dan 106 over de streep.

Uitslagen achtste finales

Zondagmiddag

• Danny Noppert - Dave Chisnall 6-1

• Damon Heta - Ryan Meikle 6-4

• Gerwyn Price - Michael Smith 6-2

• Michael van Gerwen - Dimitri van den Bergh 6-2

• Ricardo Pietreczko - Stephen Bunting 6-3

• Rob Cross - William O’Connor 6-1

• Dirk van Duijvenbode - Ross Smith 6-5

• Josh Rock - Brendan Dolan 6-5

Programma kwartfinales

Zondagavond

• Danny Noppert - Damon Heta 6-4

• Gerwyn Price - Michael van Gerwen (6-4)

• Ricardo Pietreczko - Rob Cross

• Dirk van Duijvenbode - Josh Rock

Halve finales

Zondagavond

• Danny Noppert - Gerwyn Price

• Ricardo Pietreczko/Rob Cross - Dirk van Duijvenbode/Josh Rock

Finale

Zondagavond

• Noppert/Price - Pietreczko/Cross/Van Duijvenbode/Rock

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

