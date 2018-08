Ontketende Franse bezorgt Goes droomentree

GOES - Goes beleefde zondagmiddag een geweldig debuut in de Derde Divisie. Het keurkorps van trainer Rogier Veenstra versloeg Westlandia met grote cijfers: 4-0.

Goes kende een bliksemstart. Binnen de minuut zette spits Daniël Wissel de 1-0 op het scorebord, op aangeven van Erwin Franse. Laatstgenoemde keerde terug in de basis na blessureleed. In de derde minuut verdubbelde Mart de Kroo bijna de marge, maar hij knalde over het doel van de Zuid-Hollanders. Goes gaf in de openingsfase meteen een duidelijk signaal af: hier valt niets te halen.

Loepzuivere hattrick

Na een kwartier leek Westlandia langszij te komen, maar Jedsel Markes raakte de paal. Tot opluchting van Goes-goalie Brian Meulmeester. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Franse werd op maat bediend door boezemvriend Tim de Winter en kopte de 2-0 tegen de touwen. Vijf minuten later zat Goes helemaal op rozen. Franse werd de diepte ingestuurd en maakte oog in oog met Westlandia-sluitpost Edgar Leerdam geen fout: 3-0. De voormalige jeugdspeler van Feyenoord had het op zijn heupen. Binnen het halfuur maakte de watervlugge aanvaller een hattrick: 4-0. De assist op de vierde Zeeuwse goal kwam van Steve Schalkwijk. Zo kregen de toeschouwers op sportpark Het Schenge genoeg goals te zien in het eerste bedrijf.

Aluminium

Na de hervatting kwam de thuisploeg goed weg, toen Melvin Vissers een vrije trap tegen de buitenkant van de paal krulde. Het was de tweede keer dat de ploeg uit Naaldwijk het aluminium raakte. In de 53ste minuut voerde Westlandia-coach Edwin Grünholz drie wissels door. Eén van die invallers, Brandon Tichem, leverde in minuut 61 een puntgave voorzet af op de aanstormende Adnan Bajic, die de bal tegen de lat kopte.