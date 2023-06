Ons Jabeur bereikt kwartfinales Roland Garros na overtuigende zege

Antwan Tolhoek moet bij rentree in profpelo­ton gelijk weer afstappen

De rentree in het profpeloton van wielrenner Antwan Tolhoek is niet geworden wat hij ervan had gehoopt. De 29-jarige Yersekenaar keerde in het Critérium du Dauphiné terug op de fiets in wedstrijdverband, maar moest ook weer afstappen.