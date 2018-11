Onherkenbare Fellaini, harige lunchdate voor Haase

Roy Hendriksen: veel en hard werken in Lissabon

7:00 LISSABON - Zondag zag hij vanaf de tribune hoe Bas Dost met twee goals de overwinning tegen Chaves (2-1) binnensleepte. Een dag later werd hij in de schaduw van Marcel Keizer gepresenteerd als assistent van de nieuwe hoofdtrainer, dinsdag stonden de Nederlanders voor het eerst met de door interlands uitgedunde selectie van Sporting op het trainingsveld. Roy Hendriksen gaf zijn ogen en oren de afgelopen dagen goed de kost en weet dat dit een prachtige stap is. ,,Alles is hier aanwezig om topprestaties te leveren’’, zei de 49-jarige Middelburger.