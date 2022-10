Ongevaccineerde Novak Djokovic misschien toch naar Australian Open: ‘Ik wil gewoon tennissen’

,,Gekeken naar Australië zijn er positieve signalen, maar het is nog onofficieel”, zei Djokovic (35) tegen het Servische Sportal. ,,We communiceren via mijn advocaten in Australië. Zij staan in contact met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor mijn zaak.”

Zoals het er nu voor staat, mag de Serviër het land niet in omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. Begin dit jaar werd hij vlak voor de start van het grandslamtoernooi, na een dagenlange soap, het land uitgezet.

De Australian Open begint op maandag 16 januari. ,,Ik hoop in de komende weken een antwoord te hebben. Wat dat antwoord ook moge zijn. Ik hoop natuurlijk op een positief antwoord, zodat ik genoeg tijd heb om me voor te bereiden op de start van het seizoen. Tenminste, als die start gaat plaatsvinden in Australië”, aldus de nummer 7 van de wereld.

Volledig scherm Novak Djokovic feliciteert Rafael Nadal met zijn overwinning. © AP

De jacht op record aantal grandslamtitels van Rafael Nadal

Indien Djokovic naar Melbourne mag afreizen, gaat hij op voor zijn tiende eindzege in Australië en 22ste grandslamtitel in totaal. Hij kan op gelijke hoogte komen met Rafael Nadal, de recordhouder. ,,Ik wil daar echt heen. Wat er dit jaar is gebeurd heb ik achter me gelaten en ik wil gewoon tennissen, dat is waar ik het beste in ben. Australië is altijd de plek geweest waar ik mijn beste tennis heb gespeeld. De resultaten spreken voor zich, dus ik ben extra gemotiveerd om daarheen te gaan. Deze keer nog meer dus ik hoop op een positief antwoord.”

Djokovic sluit dit seizoen half november af met de ATP Finals. Voorafgaand aan het eindejaarstoernooi doet hij ook mee aan het masterstoernooi van Parijs.

