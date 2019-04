Olympische tennisfinale ingekort uit angst voor overbelasting

Video Snelle actie ballenjon­gen Lars bewijst VVV dienst: ‘Roel Janssen stak al duimpje op’

19:54 Ballenjongen Lars was vanavond betrokken bij een doelpunt van zijn club VVV-Venlo. Doordat hij de bal razendsnel teruggooide, kon VVV snel het spel hervatten tegen FC Utrecht. Dat leverde even later een doelpunt op van de voet van Johnatan Opoku. ,,Ik zag dat de assistent vlagde, toen gooide ik snel een andere bal. Roel Janssen stak net al een duimpje op”, reageert de trotse Lars voor de camera’s van FOX Sports.